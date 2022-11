Wiesendangen stimmte ab – Beim Fussball wird nicht gespart Wiesendangen kämpft mit steigenden Kosten. Einen frischen Kunstrasen leistet sich die Gemeinde aber trotzdem. Die Gegner blieben chancenlos. Jonas Gabrieli

Die beiden Kunstrasenfelder von 2007 werden saniert, hat die Versammlung entschieden. Foto: Madeleine Schoder

Die Politische Gemeinde Wiesendangen hat am Montagabend beschlossen, die Steuern zu erhöhen. Der Grund liege vor allem in den stark steigenden Kosten im Bereich Gesundheit und Soziales, erklärte Gemeindepräsident Urs Borer (FDP) den 166 anwesenden Stimmberechtigten in der Wisenthalle. Um drei Prozentpunkte steigt der Steuerfuss der Politischen Gemeinde aufs nächste Jahr.