Schwingfest in Ossingen – «Beim Golfen pflegt man das Green, beim Schwingen das Sägemehl» Unter Frank Günthardt laufen die letzten Vorbereitungen für das Kantonale Schwingfest. Am Sonntag werden um 6.30 Uhr morgens die Grills angeworfen. Nicole Döbeli

OK-Präsident Frank Günthardt hofft auf seine Favoriten am Sonntag. Foto: Marc Dahinden

Es läuft Musik auf dem Festgelände, doch die Stimmung ist ruhig und konzentriert. Die Helferinnen und Helfer des Kantonalen Schwingfests sind mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Der Condecta-Zaun wird mit Sponsorenpostern eingedeckt, immer mal wieder fährt ein Lieferwagen vor. «Das Grobe steht, jetzt geht es um die Details», sagt Frank Günthardt, Präsident des Organisationskomitees.

Vor drei Wochen haben die Arbeiten auf dem Platz angefangen, seit einer Woche ist das Team mit ungefähr 40 Leuten täglich mit dem Aufbau beschäftigt. «Die 14 Leute im OK haben alle zwei Wochen Ferien an diesen Anlass gegeben», sagt Günthardt. Die restlichen Helfer stammen aus Vereinen und Nachbardörfern, 21 Zivilschützer sind ebenfalls beteiligt.

7000 Würste

Noch viel zu tun gebe es in der Festküche, die vom Standard her mit einer Restaurantküche mithalten müsse – einen Tag lang. «Jeder Grill, jede Fritteuse, jede Kaffeemaschine und jedes Tischchen muss eingerichtet werden», erzählt Günthardt. Am kommenden Sonntag wollen rund 6000 Besucherinnen und Besucher verpflegt werden. «Sag mal, Markus, wie viele Bratwürste hast du bestellt? 2000?», ruft Günthardt dem Festwirt über die Tische hinweg zu. «Mehr!», ruft dieser zurück und schaut in seinen Unterlagen nach: «3200 Bratwürste, 2000 Schüblige, 1800 Cervelats und 300 Kilo Brot.»

Die «Winti-Alp»-Hütte wurde nach Ossingen transportiert und ist am Schwingfest im Einsatz. Foto: Marc Dahinden

In Ossingen hat man Erfahrung mit der Organisation von Festen. Bisher seien es meistens Turnfeste gewesen, sagt Günthardt, der Präsident des Turnvereins und des kantonalen Turnverbands war. «Ich bin einfach begeistert von der Stimmung und dem Sport», erklärt der 44-Jährige, der sich als Ur-Ossinger bezeichnet und Sohn des Gemeindepräsidenten ist. Zur Abwechslung soll es jetzt ein Schwingfest sein.

Es gebe schon Unterschiede: «An die Turnfeste kommen vor allem Sportler und wenige Besucher, und die Party spielt eine grosse Rolle.» Am Schwingfest erwarte man nur rund 165 Schwinger und mehrheitlich Fans. Der Anlass soll unterhaltsam sein, aber nicht in eine Show ausarten: «Hier wird nicht im Dirndl getanzt oder so.» Und auch die Helferinnen und Helfer werden keine grossen Partys feiern – auch wenn die Infrastruktur dafür perfekt wäre. Denn sie müssen am Sonntag ab 4 Uhr morgens bereit sein: «Richtige Schwingfans stehen früh auf.» Gegrillt wird ab 6.30 Uhr.

125 Kubikmeter Sägemehl

Die einzige Parade sollen die Tiere aufführen – die Lebendpreise, die es zu gewinnen gibt. «Wir möchten sie in der Arena herumführen, wenn es die Konditionen zulassen», sagt Günthardt. Während des Fests stehen Siegermuni Moriz, die Rinder und Geissen in einem artgerechten Stall auf dem Gelände, der ebenfalls extra für den Anlass aufgebaut wurde.

Das Sägemehl, das in fünf Kreisen als Wettkampfunterlage bereit liegt, stammt aus einer benachbarten Sägerei. Mehrere Landwirte hätten die 125 Kubikmeter mit Lastern abgeholt und zum Festgelände gefahren. Dort muss es nun bewässert und gewalzt werden, damit es am Sonntag nicht zu trocken ist. «Beim Golfen muss man das Green pflegen, beim Schwingen das Sägemehl», sagt Günthardt. Die Qualität müsse auch hier stimmen: Zu fein darf es nicht sein, zu grosse Stücke könnten zu Verletzungen führen.

6000 Besucherinnen und Besucher werden am Sonntag erwartet. Foto: Madeleine Schoder

Am meisten freue er sich auf die Besucherinnen und Besucher, sagt Günthardt: «Wir möchten wirklich gute Gastgeber sein.» Die Stimmung soll auch am Fest selbst friedlich sein, es würden keine Handtaschen durchsucht. «Wer will, kann auf der Tribüne mit dem Sackmesser Speck essen.»

Die sportlichen Highlights seien aber auch nicht zu unterschätzen: «Es kommen viele wirklich gute Schwinger.» Auch als OK-Präsident dürfe er parteiisch sein, findet Günthardt: «Ich hoffe, es gewinnt ein Zürcher.» Der Winterthurer Samir Leuppi oder noch besser Beda Arztmann – aus Ossingen.

