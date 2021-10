Kosten für Grüngutentsorgung – Beim Grüngut zahlen die meisten drauf Mit Grünabfuhr in Winterthur oder mit Sammelstelle in Flaach: In beiden Gemeinden gibt es keine mengenabhängige Gebühr. Dies, obwohl Bund und Kanton dazu raten. Markus Brupbacher

Dieser Grüngutcontainer steht bereit, um abgeholt zu werden. Foto: Urs Jaudas

Frau Meier wohnt in einer Wohnung ohne Garten. Das wenige Grüngut, vor allem Rüstabfälle aus ihrer Küche, sammelt sie im grünen «Chübeli». Herr Müller wohnt in einem Haus mit Garten. Das viele Grüngut, vor allem Schnittabfälle aus seinem Garten, bringt er zur Sammelstelle. Oder er sammelt es im grünen Container, den er für die Grünabfuhr an die Strasse stellt.

Frau Meier und Herr Müller wohnen in der gleichen Gemeinde und bezahlen pro Haushalt die gleich hohe Grundgebühr. Mit dem Geld werden die Kosten für die Entsorgung des Grünguts gedeckt. Das ist nicht verursachergerecht.