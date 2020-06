Zwischenfall vor Insel Ufenau – Beim Helikopterflug landeten Gerüstteile im Zürichsee Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung. Bei einem Helikopterflug auf die Insel Ufenau kam es zu einem gefährlichen Vorfall. Conradin Knabenhans

Ein Helikopter flog vom Industrieareal Pfäffikon Richtung Insel Ufenau. Foto: Keystone

Transporte zur Insel Ufenau per Helikopter sind keine Seltenheit. In diesem Jahr standen Flüge für die Renovation der Kirche St. Peter und Paul an. Baumaterialien zur «Insel der Stille» zu transportieren, ist auf anderem Weg nämlich kaum möglich. Anfang Juni kam es bei einem solchen Transportflug zu einem gefährlichen Zwischenfall, wie aus einem am Montag publizierten Vorbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hervorgeht.

Ein Helikopter startete am 2. Juni gegen 9 Uhr auf dem Industrieareal im Unterdorf von Pfäffikon Richtung Ufenau. Beim kommerziellen Lastenflug fiel ein Teil der Gerüstelemente rund 200 Meter vom Ufer entfernt ins Wasser. In einem Stahlrahmen, einer sogenannten Barelle, wurden 45 jeweils etwa 9 Kilogramm schwere Alu-Gerüststangen transportiert. 17 dieser Stangen stürzten in den See.

Viel Glück beim Vorfall

Beim Vorfall wurden glücklicherweise weder Personen verletzt, noch entstand am Helikopter ein Sachschaden. Der Vorfall ist besonders auch deshalb gefährlich, weil sich vor der Insel Ufenau regelmässig viele Schiffe und Ruderboote tummeln.

Wie es zum Unfall kam, klärt die Sust nun ab. Wie es bei der Sicherheitsuntersuchungsstelle auf Anfrage heisst, gab es keine technischen Mängel am Helikopter und dessen Transportsystemen. Andere Unfallursachen seien noch Gegenstand der Abklärungen. Beteiligt am Transportflug waren ein Pilot und drei Personen am Boden. Der Vorfall ereignete sich beim elften von insgesamt fünfzehn geplanten Flügen.

Annäherung mit Kampfjets

Es ist nicht der erste Zwischenfall bei Transportflügen zwischen Pfäffikon und der Insel Ufenau. Bereits 2018 untersuchte die Sust einen Vorfall mit einem Helikopter der gleichen Firma. Damals näherten sich ein Helikopter und zwei Kampfjets der Luftwaffe über der Insel. Immerhin war beim Zwischenfall 2018 kein Ausweichmanöver notwendig.

Wie es bei der Sust auf Anfrage heisst, bestehe zwischen den beiden Vorfällen nach aktuellem Kenntnisstand kein Zusammenhang. Die Untersuchung des jüngsten Vorfalls soll im Lauf dieses Sommers abgeschlossen sein.