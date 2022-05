Kunstturnertage in Neftenbach – Beim letzten Gerät noch abgefangen An den 104. Zürcher Kunstturnertagen in Neftenbach hat der Hegemer Benjamin Pfyffer den Sieg in der Königsklasse nur knapp verpasst. Knapp 300 Turner aus 14 Kantonen traten an. Jason Friedman

Eine starke Leistung zeigte Benjamin Pfyffer an den 104. Zürcher Kunstturnertagen in der Turnhalle Ebni, Foto: Sportfotografie Markus Aeschimann | www.markus-aeschimann.ch

Benjamin Pfyffer aus Hegi erturnte sich den 4. Platz in der Königsklasse P6 mit einem Rückstand von nur 0,1 Punkten auf Kantonalmeister Nico Oberholzer (TV Opfikon-Glattbrugg). Nachdem Pfyffer praktisch während des gesamten Wettkampfs eine höhere Gesamtpunktzahl als Oberholzer aufgewiesen hatte, konnte dieser ihn am letzten Gerät dank einer eindrücklichen Übung am Reck noch überholen. In Neftenbach turnte Pfyffer seinen ersten Sechskampf an einem Wettkampf seit längerem, da er aufgrund des Pfeifferschen Drüsenfiebers einen Trainingsausfall hinnehmen musste.

Im P4 sicherte sich Ben Wolfer (TV Henggart) ebenfalls den 4. Platz. Er verpasste das Podest nur um 0,75 Punkte. Der Winterthurer Christian Grossniklaus, Cheftrainer des Regionalen Leistungszentrums Zürich, meinte, dass Wolfer nicht seine optimale Leistung abrufen konnte. Sein Fokus liegt jedoch auf den Schweizer Meisterschaften der Junioren, die am Pfingstwochenende in Lugano stattfinden.

Die Zürcher Kunstturnertage passten nicht in die Wettkampfplanung des Schweizerischen Nationalkaders, dessen Fokus ganz der EM in München im August gewidmet ist. Samir Serhani (TV Hegi), der ebenfalls im Nationalkader turnt, nahm deshalb nicht in Neftenbach teil. Der Winterthurer übergab jedoch die Siegerkränze und freute sich über die Einladung, da er sich gerne an seinen hiesigen Sieg vor vollen Rängen an den 100. Zürcher Kunstturnertagen im Jahr 2017 erinnert.

Mia Hodels Siegesserie geht weiter Infos einblenden Am Kantonalen Gerätewettkampf in Bonstetten ist Mia Hodel (TV Effretikon) in der Kategorie 6 ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Am Startgerät Reck legte sie gleich die Höchstnote 10,0 vor, anschliessend konnte sie bis zuletzt konstant weiterturnen. Am Ende erreichte sie mit 38,50 Punkten das höchste Punkttotal aller Kategorien sowie eine persönliche Bestmarke. Grosses Zeil sind die Schweizer Meisterschaften, die nach zwei Jahren Unterbruch im November endlich wieder stattfinden sollten. Der Wettkampf in Bonstetten war der erste Qualifkationsanlass. Silber ging an ihre jüngere Schwester Lea (37,825). Im K5 A durfte der TV Effretikon dank Jael Rüdisühli einen weiteren Sieg feiern. Im K7, der höchsten Kategorie, gabs Silber für Gabriela Ruckstuhl (Neue Sektion Winterthur) und Philipp Wüest (TV Bauma). Bronze erturnte sich Tim Harder (TV Nefenbach). (rr)

