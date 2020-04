Pawi produziert Gesichtsschutz – Beim Tortenbox-Kleben kam ihm die kluge Idee Die Winterthurer Firma Pawi produziert nicht nur Verpackungen, sondern seit kurzem auch Gesichtsschutzmasken mit PET-Scheibe. Die Idee dazu hatte ein Mitarbeiter an der Schachtelklebemaschine. Martin Gmür

Herbert Ruther aus Singen ist quasi der Erfinder des Pawi-Gesichtsschutzes oder zumindest der Ideengeber. Foto: PD

Herbert Ruther ist ein erfahrener Pawi-Mitarbeiter am Produktionsstandort in Singen. Er ist nicht mehr der Jüngste, steht kurz vor der Pensionierung und arbeitet als Maschinenführer. Vor einigen Tagen war er damit beschäftigt, Kunststofffenster in Tortenschachteln zu kleben. Dabei sei ihm der Gedanke gekommen, man könnte diese Technik doch auch dazu nutzen, um Einweggesichtsschutzmasken herzustellen, wie man sie jetzt oft in Spitälern und Pflegeinstitutionen sieht. Denn, sagte sich der Mann, die Maschine und das Know-how seien ja da. So erzählt Pawi-Chef Andreas Keller diese schöne Geschichte.