Änderung der Krankenkasse – Beim Upgrade auf Privat drohen böse Überraschungen Nach einem Wechsel auf Halbprivat oder Privat sind die Behandlungskosten manchmal unerwartet hoch – weil Spitäler und Ärzte intransparent informieren. Zwei Fallbeispiele. Bernhard Kislig

Bei einem Upgrade auf die Privatabteilung haben Patientinnen und Patienten unter anderem Anspruch auf ein Einzelzimmer. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Für einen Routineeingriff am Herzen erhält Claudia Wyss (Name geändert) vom Spital einen Kostenvoranschlag über 2795 Franken. Wyss ist in der Krankenkasse grundversichert. Für den Eingriff leistet sie sich ein Upgrade auf den höheren Standard, den Patientinnen und Patienten mit einer Halbprivatversicherung erhalten.