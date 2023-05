Bericht der BBC – Beinahe Autounfall von Meghan und Harry nach Paparazzi-Jagd Gemäss dem Sprecher des britischen Prinzen soll es zu einer zweistündigen Auto-Verfolgungsjagd in den USA gekommen sein – und beinahe zu einem Unfall. UPDATE FOLGT

Eine Verfolgungsjagd mit Fotografen sollen das in den USA lebende Paar Meghan und Harry in Angst und Schrecken versetzt haben. Foto: Keystone/AP (Symbolbild)

Prinz Harry, Meghan und ihre Mutter seien in einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi involviert gewesen sein, die beinahe katastrophale Folgen gehabt hätte. Dies erklärte ein Sprecher des britischen Prinzen. Der Vorfall habe sich am Dienstag ereignet, hiess es in der Erklärung, welche die BBC veröffenlicht hat.

Demnach hätte die «Verfolgungsjagd» über zwei Stunden gedauert. Beinahe wäre es zu einem Unfall gekommen, der andere Autofahrer, Fussgänger und sogar die Polizei hätte betreffen können. Des weiteren erklärte der Sprecher, dass trotz des Interesses der Öffentlichkeit am Paar es nie zu solchen Szenen kommen dürfe.

