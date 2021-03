Spannung im Unihockey-Playoff – Beinahe startet der HCR mit einem Sieg Der HC Rychenberg ist im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinals nahe dran, dem Favoriten Malans ein Bein zustellen. Zwei Gegentore in der vorletzten Minute verhindern aber den greifbaren Auswärtssieg. René Bachmann

Patrik Dóža steuerte im Auswärtsspiel gegen Malans zwei Assists für den HC Rychenberg bei. Heinz Diener

In den letzten zwei Meisterschaftsrunden hatte der HC Rychenberg nicht überzeugt. Zum Auftakt des Playoff-Viertelfinals bei Malans aber konnten die Winterthurer den Schalter wieder umlegen, weshalb sich gegen den NLA-Zweiten ein bis zum Abpfiff spannendes Spiel entwickelte. Am Ende verlor der HCR 4:5.

Über 59 Minuten lang lag keine Mannschaft mit mehr als einem Tor vorne. Die Winterthurer markierten im Mitteldrittel zwar das 1:0, sie konnten sich in den ersten 40 Minuten aber kaum einmal in der gegnerischen Hälfte festsetzen. «Wir waren in der Offensive zu wenig clever. Dort können wir deutlich besser spielen, und müssen es auch», sagte Trainer Philipp Krebs.