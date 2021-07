Generalversammlung in Neftenbach – Kompetenter Psychologe hilft Hilfswerk Der Basler Psychologieprofessor Udo Rauchfleisch arbeitet neu im Vorstand von Khaima mit. Er unterstützt das Flüchtlingshilfswerk bei der Traumaarbeit. Dagmar Appelt

Der emeritierte Professor für Klinische Psychologie, Udo Rauchfleisch, behandelt seit mehr als 50 Jahren Flüchtlinge mit zum Teil schweren Traumatisierungen. Foto: PD

Noch vor einem Jahr stand der Verein Khaima (Deutsch: beschützendes Zelt) praktisch vor dem Aus. Dem 2016 vom Neftenbacher Pfarrer Andreas Goerlich gegründeten Hilfswerk zur Förderung von Selbsthilfe rund um das Krisengebiet Syrien fehlten Vorstandsmitglieder.

Fachlich versierte Unterstützung

Nun hat sich das Blatt zum Guten gewendet, wie der Verein mitteilt. An der Generalversammlung von letztem Mittwoch wurden vier neue Mitglieder in den Vorstand gewählt, die diesen von ihrem fachlichen Hintergrund her gezielt verstärken. Der Vorstand besteht nun aus sieben Personen. Präsidiert wird er nach wie vor von Christian Randegger, Pfarrer und Krisenspezialist aus Elgg.

