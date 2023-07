Führungsprobleme in der Rechtsmedizin – Bekannter Uniprofessor wird entmachtet Sein Spezialgebiet ist die virtuelle Autopsie, damit wurde Michael Thali landesweit bekannt. Nun hat ihn die Universität Zürich als Direktor des Instituts für Rechtsmedizin abgesetzt. Susanne Anderegg

Michael Thali vor dem Computertomografen im Keller des Instituts für Rechtsmedizin auf dem Uni-Campus Irchel. Leichen mit bildgebenden Verfahren zu untersuchen, ist seine Spezialität. Foto: Thomas Egli

So angesehen der Wissenschaftler Michael Thali in der Öffentlichkeit ist, so umstritten ist er als Chef im Institut für Rechtsmedizin (IRM). Thali ist seit 2011 Professor für Rechtsmedizin an der Universität Zürich und IRM-Direktor.