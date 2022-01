Überraschende News vom Kantonsspital – Bekanntes Corona-Testzentrum in Winterthur muss zügeln Das Corona-Testzentrum beim KSW muss wegen des Abbruchs des Spital-Hochhauses bald umziehen – und ändert bereits ab Montag seine Öffnungszeiten. Thomas Münzel

Das Corona-Testzentrum beim KSW bleibt zwar auf dem Spitalgelände, zieht aber vom Nordeingang an der Brauerstrasse nun neu an die Brunngasse. Foto: Marc Dahinden

Es ist in diesen Tagen gefragt wie nie: Das Corona-Testzentrum beim Kantonsspital Winterthur. Wegen der Omikron-Welle wird die Zahl der Testwilligen derzeit immer grösser. Allein am vergangenen Dienstag haben beim KSW-Testzentrum über 600 Personen einen PCR-Test gemacht. Das ist ein neuer Tagesrekord. Mehr als jeder dritte beim KSW gemachte Test fällt derzeit positiv aus.

Und ausgerechnet in dieser turbulenten Zeit mit sehr vielen Testanfragen steht nun – ähnlich wie schon damals beim Impfzentrum – ein Umzug an. Doch offenbar konnte die «Züglete» nicht mehr länger hinausgeschoben werden. Grund: Es ist geplant, das in der Nähe stehende alte Spital-Hochhaus in den kommenden Wochen abzureissen.