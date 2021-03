Opernhaus Zürich – Belästigung und Machtmissbrauch sind häufig Die Ergebnisse einer Mitarbeiterumfrage im Zürcher Opernhaus zeigen: Die kürzlich erhobenen Vorwürfe stimmen zu einem grossen Teil.

Das Opernhaus in zweifelhaftem Rampenlicht: Eine externe Fachstelle prüfte die Belästigungsvorwürfe. Archivfoto: Keystone

Weshalb der russische Operndirektor Michael Fichtenholz das Zürcher Opernhaus verlässt, ist bis heute nicht im Detail klar. Das Opernhaus zog aber eine externe Fachstelle bei, um Vorwürfe um Machtmissbrauch und Belästigung abzuklären.

Die Abklärungen sind zwar mittlerweile beendet, deren Ergebnisse werden aber nicht öffentlich gemacht. Parallel dazu führte das Opernhaus aber eine Mitarbeiterbefragung durch, um abzuklären, ob und wie häufig tatsächlich Mitarbeitende belästigt werden und wie häufig Vorgesetzte ihre Macht missbrauchen.

Blicke, Gesten, körperliche Übergriffe

Die Ergebnisse, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, zeigen, dass diese Vorwürfe durchaus zu einem grossen Teil zutreffen. Von den 649 Mitarbeitende, die an der Umfrage teilnahmen, erlebten 12 Prozent in den vergangenen drei Jahren Belästigung. Am häufigsten waren verbale Belästigungen, gefolgt von Blicken und Gesten. Auch körperliche Übergriffe und solche per Text und Bild wurden genannt.

Der grösste Teil der Belästigungen wurde von Vorgesetzten ausgeübt, der Rest von Kolleginnen und Kollegen und von Gästen wie Dirigenten, Choreographen und Regisseuren.

27 Prozent waren mit Machtmissbrauch durch Vorgesetzte konfrontiert. Die Mitarbeitenden wurden entweder schikaniert oder aber mit persönlichen Vorteilen bevorzugt. Viele fanden zudem, dass ihnen persönlich geschadet werden sollte.

Täter oder Täterin war in den meisten Fällen der oder die Vorgesetzte, gefolgt von Kolleginnen und Kollegen und Gästen wie Regisseuren, Choreographen und Dirigenten. Unter den Teilnehmenden der Umfrage waren 51 Prozent Männer und 49 Prozent Frauen.

Opernhaus «nimmt Ergebnisse sehr ernst»

Diese Ergebnisse nehme das Opernhaus sehr ernst, schreibt es in einer Mitteilung. Jeder Fall sei einer zu viel. Gemeinsam mit dem Personalrat werde das Opernhaus deshalb Massnahmen entwickeln, um die Mitarbeitenden und Künstlerinnen und Künstler vor Belästigung und Machtmissbrauch am Arbeitsplatz zu schützen.

Bereits sicher ist, dass Mitarbeitende mit Führungsfunktion in eine Weiterbildung geschickt werden. Ziel sei ein soziales Miteinander und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, schreibt das Opernhaus.

Trotz allem arbeiten aber 84 Prozent der Befragten gerne am Zürcher Opernhaus. Für 88 Prozent ist ihre Arbeit dort mehr als nur ein Job. Und vier von fünf befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden das Opernhaus auch als Arbeitgeber weiterempfehlen.

