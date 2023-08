Gemeinde Neftenbach – Belag auf der Weiachstrasse wird erneuert Vom 26. August bis zum 28. August ist die Weiachstrasse nur einspurig befahrbar. Fabienne Grimm

Der Belag der Weiachstrasse in Neftenbach muss erneuert werden, weil er Schäden aufweist. Deshalb führt das kantonale Tiefbauamt Reparaturen durch. Diese finden vom Samstag, 26. August, ab 5 Uhr, bis Montag, 28. August, 5 Uhr, statt. In dieser Zeit ist die Weiachstrasse nur einspurig in Richtung Winterthur befahrbar. Der Verkehr nach Pfungen wird über Neftenbach umgeleitet.

Die Arbeiten können nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden. Regnet es, verschieben sie sich auf das Wochenende vom 2. bis 4. September.

Der Verkehr in Richtung Pfungen wird über Neftenbach umgeleitet. Grafik: Kantonales Tiefbauamt

