Weil die Menschen nicht mehr ihrem gewohnten Alltag nachgehen können und weil sie nicht mehr durch Ablenkungsreize ausserhalb der eigenen Wohnung – wie zum Beispiel andere Menschen im Tram oder das Essen in der Kantine – aus dem Fokus auf sich selbst herausgeholt werden. Durch die Krise sind Neuerkrankungen zu erwarten. Weil die Unsicherheit beispielsweise bezüglich einer unsicheren Existenzgrundlage einen starken Einfluss auf die psychische Gesundheit haben kann.

Für Menschen mit psychischen Erkrankungen sind Beratungsangebote hilfreich, der Austausch im Internet und die Solidarität anderer Menschen, etwa wenn es um Besorgungen geht. Auch Beratungs-Hotlines oder Telefonate können helfen. Der entscheidende Punkt ist, dass Betroffene um diese Möglichkeiten wissen müssen. Und es braucht immer auch eine Portion Willenskraft, das Telefon in die Hand zu nehmen.

Was kann helfen?

Anne Berthold ist Dozentin am Psychologischen Institut der Uni Zürich. Sie hat sich auf Fragen der Kommunikation und des sozialen Gedächtnisses spezialisiert.

Face-to-face dürfte bei einer psychologischen Beratung oder Therapie immer besser respektive angenehmer sein. Dennoch ist die Möglichkeit, sich digital zu unterhalten, eine grosse Hilfe in einer Zeit, in der wir uns alle vor Infektionen schützen sollen. Selbst Gruppentherapien sind heute digital möglich, solange alle ein bisschen flexibel sind.

Sie kann beides sein. Manche Menschen lebten bisher ihr Leben Tag für Tag im Hamsterrad. In dieser Ausnahmesitutation erkennen sie nun, was wirklich wichtig ist. Diese Menschen spüren sich erst jetzt wieder selbst. Für sie kann diese Situation auch eine Chance sein. Das erzwungene Innehalten kann uns helfen, zu uns selbst zu finden. Die Belastungen des Alltags fallen von manchen ab, die bis dato einfach nur noch funktioniert haben. Das schafft Platz für Veränderung.

In dieser Ausnahmesitutation erkennen sie nun, was wirklich wichtig ist.

Auf der anderen Seite ist es sehr wahrscheinlich, dass Depressionssymptome nun zunehmen. Wegen des Mangels an direktem sozialem Austausch, wegen fehlenden Körperkontakts, wegen der Unsicherheit der Situation. Gerade den älteren Menschen, die nun als Risikogruppe definiert sind, wird momentan viel abverlangt. Einerseits, weil sie besonders gefährdet sind. Andererseits, weil Einsamkeit auf die Gesundheit auch einen Einfluss hat. Viele wundern sich ja, dass so viele ältere Leute noch draussen anzutreffen sind. Sie bedenken dabei nicht, wie schlimm Isolation und Einsamkeit sein können.

Direkter, auch physischer Kontakt ist zentral für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Bezeichnend finde ich die Studien, die zeigen, dass Affenkinder sich lieber einer kuscheligen Mutterattrappe zuwandten als einer Mutterattrappe, die Futter spendete. Körperkontakt ist wichtig. Wie sich der heutige Mangel an physischem Kontakt auf die Gesellschaft langfristig auswirken wird, lässt sich noch nicht beurteilen. Entscheidend ist, ob diese besondere Situation nun noch lange andauert.

Menschen, die im Alltag nur sehr ungern unter Leute gehen, sind durch die aktuelle Isolation nicht mehr gezwungen, sich ihren Ängsten zu stellen. Für sie wird es nach der Krise besonders schwierig. Für jene Menschen wiederum, die sehr gern soziale Kontakte aufsuchen und das nun nicht mehr tun können, ist der Istzustand problematisch. Ob sich dadurch ernsthafte psychische Erkrankungen entwickeln, lässt sich nicht genau abschätzen. Ich persönlich finde es übrigens nicht hilfreich, allein in diesen zwei Kategorien «psychisch krank» und «psychisch gesund» zu denken. Entscheidend ist doch, wie hoch der Leidensdruck des Einzelnen ist. Wenn das Grosi im Sterben liegt und man sich nicht verabschieden darf, wenn der Kontakt zu Freunden massiv eingeschränkt wird, wenn Geburtstage und Hochzeiten nicht mehr gefeiert werden können. Viele Rituale, die das menschliche Leben strukturieren, fallen weg. Das kann auch für einen ansonsten psychisch gesunden Menschen als sehr beeinträchtigend erlebt werden.

Können auch Familien betroffen sein? Oder immunisiert das permanente Zusammensein gegen Depressionen?

Jetzt kann man sich zu Hause nicht mehr so einfach aus dem Weg gehen. Der Druck durch die Unsicherheit der Situation ist hoch und steigt. Es geht jetzt darum, wer wie viel Selbstkontrolle, Verträglichkeit und Optimismus hat. Ich fände es hilfreicher, zu fragen, was wir jetzt brauchen, um gut durch die Zeit zu kommen. Die Berichterstattung ist derzeit fast nur negativ, was diese Krisenstimmung nicht unbedingt verbessert.