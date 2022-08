Kolumne Tribüne – Beleidigt Wie leicht es ist, sich verletzt zu fühlen, schildert der «Landbote»-Kolumnist an einem aktuellen Beispiel. Anschliessend wird er persönlich. Johannes Binotto

Aktuell fühlt sich eine rechte Jungpartei schwer beleidigt, weil ihr im Basler «Fähribödeli» der Apéro verweigert wurde. Foto: Dominik Plüss

Wer etwas auf sich hält, fühlt sich beleidigt. Das haben wir einst von Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger vorgelebt bekommen, der jeweils selbst bei harmlosesten journalistischen Fragen in prononciert weinerliches Genervtsein verfiel («Nei, höred doch uf!!»). Doch beleidigte Leberwürste erstrecken sich offenbar übers gesamte politische Spektrum. Denn aktuell fühlt sich auch eine rechte Jungpartei schwer beleidigt, weil sie in einem Basler Rheinlokal ihren Apéro nicht nehmen konnte.

Ob den Lokalbetreibern die Gäste nicht passten (was übrigens durchaus vorkommen kann: Auch ich hab schon in Basler Lokalen keinen Platz gekriegt, und das, obwohl ich nicht mal über eine Parteienmitgliedschaft verfüge) oder ob umgekehrt die Gäste der Bedienung ganz einfach nicht die richtige Reservierung genannt haben, darüber herrscht zwar noch Uneinigkeit. Kräftig beleidigt fühlen kann man sich aber natürlich mal vorsorglich jetzt schon und als Opfer schwerster Diskriminierung deklarieren, die verfolgt werden, grad wie in einem Apartheidsregime. Ja, ohne krassen Diktaturvergleich kann heute kein geplatztes Feierabendbier mehr auskommen.

Jedenfalls lerne ich daraus, dass ich mir wohl dringend auch ein paar Gründe zulegen sollte, schwer beleidigt zu sein. Einfach so als Statussymbol. Mir fallen auch schon ein paar Kandidaten ein. Ich fühle mich zum Beispiel durch Jeansgrössen beleidigt, weil die mich zwingen, dass ich Bundweite 38 und nicht 36 tragen muss, obwohl ich doch früher immer die 36 hatte.

Auch bei den Musikfestwochen Winterthur flattert demnächst eine Klage von mir rein, weil die Musik an dem einen Konzert länger lief, als ich mich dazu bewegen mochte. Zudem fühle ich mich von unserem WC-Papier seit längerem diskriminiert, weil es auffällig oft gerade dann aufgebraucht ist, wenn ich es dringend brauche. Und gerne würde ich auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen den Hinterreifen meines Velos klagen, den ich viel öfter pumpen muss, als ich es für gerechtfertigt halte.

Und wenn Sie nun zu vermuten wagen sollten, Letzteres könnte auch mit der oben erwähnten Veränderung meiner Jeansgrössen zusammenhängen, beleidigt mich diese Unterstellung grad noch mal! Da schreib ich extra eine Kolumne für Sie, und jetzt lachen Sie sogar über mich. Das ist ja wie in einer Diktatur!

