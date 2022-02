Drogenschmuggler enttarnt – Belgischer Topverbrecher von Zürcher Spezialeinheit verhaftet

Drogenkriminalität – Belgischer Topverbrecher von Zürcher Spezialeinheit verhaftet Der 35-jährige «Bongoking» soll tonnenweise Kokain nach Europa geschmuggelt haben, dann wurde er enttarnt und tauchte unter. Gefasst wurde er jetzt in einer Wohnung in Zürich. Marius Huber

Die Einsatzgruppe Diamant bei einer Übung. Foto: Madeleine Schoder

Kurz vor Mitternacht hat die Einsatzgruppe Diamant der Zürcher Kantonspolizei am Mittwochabend eine Wohnung in der Stadt Zürich gestürmt. Darin lebte unter falschem Namen F.B., einer der meistgesuchten Verbrecher Belgiens, der unter dem Pseudonym «Bongoking» für Schlagzeilen gesorgt hatte. Der 35-Jährige und seine Freundin wurden offenbar überrascht: Obwohl der Mann in der Heimat für seine hohe Gewaltbereitschaft bekannt ist, kam es bei der Verhaftung laut Polizei zu keiner Schussabgabe.



Die belgischen Ermittler hatten laut der Zeitung «Standaard» seit vielen Monaten nach dem untergetauchten F.B. gesucht, unter anderem in Dubai und auf den Seychellen. Auf den Radar der Schweizer Behörden geriet er wegen gefälschter Dokumente. F.B. stand laut den belgischen Behörden an der Spitze einer Organisation, die direkten Kontakt zu südamerikanischen Drogenbaronen pflegte. Über eine Antwerpener Tarnfirma, die auf Meerwasserentsalzung spezialisiert war, seien 3,2 Tonnen Kokain nach Europa geschmuggelt worden.