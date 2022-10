Aufgefallen in der Altstadt – Beliebte Uhr in Winterthur ist verschwunden Wo ist sie geblieben, die weitherum sichtbare Uhr an der Ecke Steinberggasse/Metzggasse? Mit der baldigen Zeitumstellung hat das Verschwinden nichts zu tun. Markus Brupbacher

An der Ecke Metzggasse/Steinberggasse fehlt die Uhr. Foto: Markus Brupbacher

Sie hing gut, die grosse Uhr. So war sie an der Kreuzung von Steinberggasse, Metzggasse und Steiggasse aus verschiedenen Richtungen und von weitem gut sichtbar. Viele Passantinnen und Passanten konnten an ihr die Zeit ablesen. Doch nun ist sie weg, verschwunden. Und dass sie offenbar vermisst wird, davon zeugt ein Graffiti vor Ort: «Wo ist die Uhr?», steht da an der weissen Abschrankungswand der Baustelle – Zeichnung der Uhr inklusive.