Höhenflug am US Open – Belina Bencic pflegt ihre zweite Liebe Zum dritten Mal erreicht sie den Viertelfinal des US Open, auch im Krimi gegen Iga Swiatek gibt Belinda Bencic keinen Satz ab. Was hinter ihrem Erfolg steckt. Simon Graf

Es ist geschafft! Belinda Bencic feiert ihren Einzug in den Viertelfinal. Foto: Kena Betancur (AFP)

Belinda Bencic hat nie einen Hehl daraus gemacht, was ihre grosse Liebe ist. Im Tennis, wohlgemerkt: Wimbledon ist für sie die Nummer 1. Als sie erstmals auf Rasen spielte, wusste sie: So muss es sein! Bei den Juniorinnen gewann sie ihr Lieblingsturnier 2013 denn auch, doch bei den Profis behagt ihr das US Open weitaus besser. Mit einer spielerisch und mental reifen Leistung beim 7:6, 6:3 über die Weltnummer 7 Iga Swiatek zog sie in New York zum dritten Mal nach 2014 und 2019 in den Viertelfinal ein. So weit ist sie an keinem anderen Grand Slam gekommen.