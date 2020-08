Reportage vom Interclub-Finalturnier – Belinda Bencic: «Ich war so nervös wie an einem Grand-Slam-Turnier» Winterthur erlebt das spannendste und beste Final-Wochenende der Interclub-Geschichte. Aber nur 300 handverlesene Gäste dürfen dabei sein. René Stauffer

Tennis auf hohem Niveau im kleinen Rahmen: das bot das Interclub-Finalturnier in Winterthur. Foto: Raisa Durandi

Durch den ehrwürdigen, von hohen Bäumen gesäumten LTC Winterthur weht an diesem Wochenende ein Hauch von Exklusivität und Tennis-Weltklasse. Wer hier ist, in diesem von Kunstmäzen Oskar Reinhardt gegründeten Privatclub, braucht Beziehungen. Nur 300 Personen sind Corona-bedingt zugelassen. Die Öffentlichkeit bleibt ausgeschlossen von diesem Interclub-Finale, an dem mit Ausnahme von Roger Federer und Stan Wawrinka auch praktisch die gesamte nationale Elite am Start ist.