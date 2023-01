Kolumne Lomo – Belohnungen Der Kolumnist hält wenig von Erziehung durch Belohnung. Für ihn selbst funktioniert diese Methode aber leider fast zu gut. Johannes Binotto

Ein E-Mail geschrieben? Dann ist jetzt ein Espresso fällig. Foto: Marc Dahinden

Von Belohnungen als Erziehungsmethode halte ich wenig. Für gute Noten gibts dies, für Zähneputzen das – so verwandelt sich elterliche Fürsorge allmählich in handfeste Bestechung. Auch die Kinderpsychologen und Pädagoginnen raten drum vom Belohnungssystem ab. Ganz meine Meinung.

Nur wenn es mich selbst betrifft, da funktioniere ich leider komplett anders. Es ist traurig, aber wahr. Um mich anzuspornen, eine E-Mail zu beantworten, muss ich mir hinterher einen Espresso gönnen, und wenn ich Seminararbeiten korrigieren sollte, dann geht das nur, wenn wir genügend Schokolade im Haus haben. Ich weiss schon, was in den Psychologiehandbüchern steht: Statt etwas nur aufgrund einer Belohnung sollte man es aus eigenem Wollen heraus tun, aus einer sogenannt intrinsischen Motivation. Das Problem ist nur, dass ich in mir drin selbst bei genauester Inspektion in all den Jahren bislang noch keine intrinsische Motivation gefunden habe, die mich spontan und ganz aus eigenem Antrieb heraus dazu gebracht hätte, dass ich Seminararbeiten korrigieren wollte. Auch würde ich, wenn es nach mir ginge, wohl alle E-Mails einfach in der Inbox drin versauern lassen, ganz intrinsisch. Ich kann auch stundenlang die leeren Flaschen in unserem Vorratsschrank betrachten und fühle doch nie in mir den Wunsch, sie endlich zu entsorgen.

«Manchmal, da liege ich auf dem Sofa und muss mir, sogar um aufzustehen, eine Belohnung ausdenken.»

Soll ich Ihnen was verraten? Manchmal, da liege ich auf dem Sofa und muss mir, sogar um aufzustehen, eine Belohnung ausdenken. Doch was könnte als Belohnung reizvoll genug sein, um dafür die gemütliche Couch zu verlassen? Mir nach getaner Arbeit eine schöne Schallplatte anhören vielleicht? Doch was ist, wenn ich die Schallplatte aufgelegt habe? Sie ahnen es schon: Dann lockt natürlich wieder die Belohnung des Sofas.

Wenn es so weitergeht, dann muss ich mir bald sogar für das anstrengende Ausdenken von Belohnungen eine Belohnung einfallen lassen. Wahrscheinlich sollte ich deswegen mal zur Psychotherapie gehen. Aber bis ich mich zu diesem Gang aufraffe, würde ich zuerst gern wissen, womit ich mich dann danach belohne. Und überhaupt: Auf der Couch liege ich ja eh schon. Da kann ich mich ja auch gleich selbst analysieren. Aber ob ich dazu intrinsisch wirklich genügend motiviert bin?

Fehler gefunden?Jetzt melden.