Interclub-Finals im Römerpark – Bencic spielt in Winterthur – doch nur Priviliegierte dürfen sie sehen Das Interclub-Finalturnier der NLA findet am Wochenende in Winterthur statt. Es stehen jedoch keine freien Tickets zum Verkauf. Marc Stahel

Die Weltnummer 8 Belinda Bencic spielt im Römerpark mit Chiasso um die Schweizer Interclub-Meisterschaft. Keystone

Während den letzten beiden Wochen wurden in der Schweiz die Qualifikationsrunden für die Finalspiele am kommenden Wochenende in Winterthur gespielt. Die besten vier Schweizer Tennisteams duellieren sich nun am Samstag im Römerpark auf der Anlage des LTC Winterthur in den Halbfinals. Am Sonntag im grossen Finale wird bei den Männern sowie bei den Frauen der Schweizer Meister erkoren. Im Gespräch mit OK-Präsidentin Judith Casagrande scheint das Coronavirus zugleich Fluch wie auch Segen zu sein.