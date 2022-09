Standort Endlager – Benken, das gebrannte Kind, atmet auf Über 20 Jahre stand die Weinländer Gemeinde Benken im Fokus der Standortsuche für ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle. Nun herrscht Erleichterung. Markus Brupbacher

Der Benkemer Ortskern mit der Kirche: Die Weinländer Gemeinde ist seit langer Zeit Teil der Schweizer Endlager-Geschichte. Foto: Madeleine Schoder

Vor über 20 Jahren machte Benken schweizweit Schlagzeilen. Dies, nachdem die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) dort Ende der 1990er-Jahren über tausend Meter in die Tiefe gebohrt hatte. Mit dem Ziel, die Gesteinsschichten im Untergrund für den Bau eines Endlagers zu erkunden. Und als die Nagra nach der Tiefbohrung das Zürcher Weinland weiter untersuchen wollte, erwachte in der Gemeinde der Widerstand. Seither ist Benken in der übrigen Schweiz fast zum Synonym fürs Atomendlager geworden.