Wahlen 2023: Grünliberale entscheiden – Benno Scherrer oder Chantal Galladé? Wer wird für die Grünliberalen in den Wahlkampf um den Regierungsrat steigen? Zur Wahl stehen den GLP-Mitgliedern heute Abend ein Mann und eine Frau. Daniel Schneebeli UPDATE FOLGT

Sie duellieren sich bei den Grünliberalen um eine Nomination für die Regierungsratswahlen 2023. Foto: PD

Heute Abend entscheiden sich die Grünliberalen, wer für sie in den Zürcher Regierungsrat gewählt werden soll.

Eine Findungskommission unter Co-Parteipräsident Nicola Forster unterbreitet der Mitgliederversammlung von heute Abend in Zürich einen Zweiervorschlag: zum einen die 49-jährige Winterthurerin Chantal Galladé, zum anderen den 56-jährigen Benno Scherrer aus Uster.

Scherrer ist einer der erfahrensten Kantonspolitiker der Partei. Der Berufsschullehrer gehört bereits seit 2007 dem Kantonsrat an. Dort präsidierte er die GLP-Fraktion acht Jahre lang. Im letzten Amtsjahr war er Präsident des Kantonsrats. Er gilt als Grünliberaler mit einer eher bürgerlichen Ausrichtung.

Galladé begann ihre politische Karriere in der SP und politisierte für die Sozialdemokraten zuerst 6 Jahre im Kantonsrat und dann 15 Jahre im Nationalrat. 2019 sorgte sie landesweit für Aufsehen, als sie zu den Grünliberalen übertrat. Damals war sie bereits vollamtliche Schulpräsidentin in Winterthur und nicht mehr im Nationalrat. Sie gehörte in der SP zum sozialliberalen Flügel. Beruflich arbeitet sie nach den Sommerferien ebenfalls als Berufsschullehrerin. Daneben hat sie eine Beratungsfirma für Schulbehörden gegründet.

Der Nominationsentscheid wird heute Dienstagabend ab circa 21 Uhr erwartet.



