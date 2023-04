Landwirtschaft in Seuzach – Bereit für die Krise: Wie aus schlechtem Boden fruchtbares Land entsteht Damit die Bevölkerung in Krisenzeiten ernährt werden kann, verwandelt Urs Steinlin von der Firma Zurbuchen Bodenschutz minderwertige Böden in gutes Ackerland – zurzeit auch in Seuzach. Fabienne Grimm

In Seuzach an der Winterthurerstrasse wertet Urs Steinlin von der Firma Zurbuchen Bodenschutz eine Parzelle auf. Foto: Madeleine Schoder

Man stelle sich vor: Rund um die Schweiz tobt Krieg, der Kontinent steht still. Nichts mehr kommt über die Grenzen – kein Benzin, aber auch kein Getreide, kein Fleisch, keine Früchte, kein Gemüse. Es droht eine Hungersnot. Oder: Eine Naturkatastrophe legt die Landwirtschaft im nahen Ausland lahm. Die Importe brechen zusammen und die Schweiz ist in der Lebensmittelproduktion plötzlich auf sich allein gestellt.

Um auf solche Szenarien vorbereitet zu sein, braucht die Schweiz genügend Fläche, auf der im Notfall Kartoffeln, Weizen oder Raps angepflanzt werden können. Eine gute Qualität des Bodens ist dafür Voraussetzung. Doch genau solch gutes Ackerland ist in den letzten Jahrzehnten immer rarer geworden. Allein zwischen 1985 und 2018 wurden in der Schweiz 76’600 Hektaren Landwirtschaftsfläche in Siedlungsfläche umgewandelt. Also Gebiete, auf denen etwa nicht mehr Gemüse oder Getreide angebaut, sondern gewohnt wird. Diese Fläche entspricht der Fläche der Kantone Obwalden und Nidwalden zusammen.

Altlasten durch Autobahnbau

Damit gutes Ackerland erhalten bleibt und die Versorgungslage mit Nahrungsmitteln bei «schweren Mangellagen» gesichert ist, sind die Kantone dazu verpflichtet, ein bestimmtes Kontingent an fruchtbarsten Ackerflächen zu bewahren. So sieht es der Sachplan Fruchtfolgeflächen des Bundes vor. Damit soll gewährleistet werden, dass im Fall der Fälle pro Person und Tag rund 2300 Kilokalorien an Nahrung produziert werden können. Das entspricht etwa vier Tafeln Schokolade.

Wie viel Fläche gesichert werden muss, hängt von der Topografie und den klimatischen Bedingungen der jeweiligen Kantone ab. Im Kanton Zürich sind es 44’400 Hektaren, im hügeligen Kanton Glarus dagegen nur 200. In der Schweiz müssen insgesamt 438’460 Hektaren erhalten werden.

Doch was, wenn eine neue Autobahn oder eine Bahnlinie gebaut wird und Ackerland geopfert werden muss? In solchen Fällen muss der Verlust kompensiert werden, indem Land an anderer Stelle ausgezont oder landwirtschaftlich schlechter Boden aufgewertet wird. Genau das geschieht zurzeit in Seuzach. An der Winterthurerstrasse, nur wenige hundert Meter nach dem Dorfausgang in Fahrtrichtung Winterthur, bearbeitet die Firma Zurbuchen Bodenschutz GmbH gerade eine Parzelle so, dass dort das Korn in Zukunft nur so spriessen wird.

Auf der rund vier Hektaren grossen Parzelle wurde in den 1960er-Jahren der Aushub des Autobahnbaus deponiert. Foto: Zurbuchen Bodenschutz GmbH

Denn zurzeit ist die rund vier Hektaren grosse Landwirtschaftsfläche alles andere als wertvoll. In den 1960er-Jahren wurden dort beim Bau der nahegelegenen Autobahn grosse Mengen an Aushubmaterial abgelagert. Unter einer nur rund 25 Zentimeter dicken Humusschicht liegt der stark verdichtete Aushub der Autobahndeponie. Für Wasser, Wurzeln oder Würmer ist dieser eine beinahe undurchdringbare Barriere.

Regnet es, kann das Wasser nicht versickern und die Wiese wird zum Sumpf. Ist es dagegen heiss, trocknet das Gebiet im Nu aus, weil die dünne Humusschicht nur sehr wenig Wasser speichern kann. Der Landwirt, der die Fläche besitzt, habe darum in den letzten Jahre grosse Mühe gehabt, diese zu bewirtschaften, erklärt Urs Steinlin von der Zurbuchen Bodenschutz GmbH, der für die Aufwertung verantwortlich ist. «Viele schlechte Ernten waren die Folge.»

850 LKW-Ladungen Erde

Damit die Parzelle aufgewertet werden kann, müssen Steinlin und sein Team das Land zuerst entwässern. Dafür haben sie Drainageleitungen und Gräben installiert. Zusätzlich versorgen sie das verbleibende Gras mit nährstoffreichem Kompost. Denn je stärker das Gras wächst, desto schneller verdunstet das Wasser über die Blätter.

In einem nächsten Schritt wird auf dem Gebiet eine etwa 60 Zentimeter tiefe Schicht Unterboden und eine etwa 30 Zentimeter tiefe Schicht Oberboden eingebaut. Während der Unterboden vor allem als Speicher für Wasser und Nährstoffe dient, befindet sich im Oberboden der Grossteil des Bodenlebens und der Wurzeln.

Insgesamt werden in Seuzach rund 13’000 Kubikmeter Bodenmaterial benötigt. Das entspricht etwa 850 LKW-Ladungen. Bereits jetzt hat es verschiedene Erdhügel auf dem Gelände in Seuzach. Aus den dunkeln Hügeln wird einst der Oberboden, aus den helleren der Unterboden.

Im Oberboden breiten sich die Wurzeln aus, während der Unterboden vor allem als Nährstoff- und Wasserspeicher dient. Foto: Madeleine Schoder

An den Boden zu gelangen, sei gar nicht immer so einfach. «Der Boden, den wir aufschütten, muss ähnliche Merkmale aufweisen wie jener hier in Seuzach.» Das heisst, ist er zum Beispiel tonhaltig, so muss auch tonhaltiger Boden zugeführt werden.

In der Regel bezieht die Firma Zurbuchen Bodenschutz die Erde von Baustellen – jene Erde, die nun in Seuzach liegt, wurde beispielweise in Kleinandelfingen abgetragen. Das Problem: Wird viel gebaut, gibt es auf dem Markt viel Boden, stehen die Bagger dagegen still, muss man teilweise sehr lange suchen.

Das Geschäft mit fruchtbaren Böden

Eine Aufwertung dieser Art kostet laut Steinlin mehrere Hunderttausend Franken. Genauere Angaben könne er nicht machen, denn das hänge immer davon ab, wie die Wetterbedingungen seien und wie schnell Boden ausfindig gemacht werden könne. «Im besten Fall sind die Arbeiten hier in Seuzach in einem Jahr abgeschlossen, es kann aber auch drei Jahre dauern.»

Die Kosten für Arbeiten werden in einem ersten Schritt von der Zurbuchen Bodenschutz GmbH getragen. Diese verdient ihr Geld danach damit, die Rechte zur Flächenkompensation an Institutionen zu verkaufen, die an einem anderen Ort gutes Ackerland verbrauchen und dieses kompensieren müssen. Etwa so, wie der Handel mit CO₂-Zertifikaten. Zu den Käufern zählen laut Steinlin zum Beispiel Verkehrsbetriebe, Bundesämter oder Gemeinden.

Die Kompensationsrechte an aufgewerteten Parzellen werden zum Beispiel durch Bundesämter, Verkehrsbetriebe oder Gemeinden gekauft. Foto: Madeleine Schoder

Auch für einen Teil der Rechte an der Parzelle in Seuzach hat sich bereits ein Käufer gefunden. Um wen es sich handelt, verrät Steinlin allerdings nicht. Die Rechte würden aber frühestens in vier Jahren übertragen. Bilanz über die verbrauchten und aufgewerteten Flächen sowie über die Kompensation führt der Kanton. Dieser überprüft nach Abschluss der Arbeiten auch, ob die Parzelle die Standards für gute Ackerflächen – offiziell Fruchtfolgeflächen genannt – erfüllt.

Der Landwirt, dem die Parzelle gehört, bezahlt nichts für die Aufwertung – im Gegenteil, er wird für die Zeit, in der das Team um Steinlin an der Arbeit ist, entschädigt. Sobald die Aufwertung komplett abgeschlossen ist, kann er sein Land wieder normal bewirtschaften.

«Wie bei den Masken»

Im Geschäft mit der Bodenaufwertung seien sie eher ein «kleiner Betrieb», sagt Steinlin. Vielfach würden die Arbeiten von Tiefbauämtern durchgeführt. «Dafür sind wir Experten, was den Boden anbelangt. Wir beschäftigen uns auch sonst mit landwirtschaftlichen Böden und betreiben selber einen Landwirtschaftsbetrieb mit Gemüse- und Ackerbau.» Biodiversität und ein gesundes Bodenleben stünden für sie im Fokus.

Das fange schon bei den Vorbereitungen an: Vier Jahre lang habe die Firma in Seuzach gemeinsam mit Bodenkundlern die lokalen Begebenheiten untersucht. «Wir wollen den Boden wirklich kennen und schauen zum Beispiel auch darauf, dass es den Würmern gut geht.»

Bei den Anwohnerinnen und Anwohnern stösst die Baustelle auf Interesse: «Wir wurden schon mehrfach angesprochen», sagt Steinlin. Deshalb informiert die Firma auch mit einem grossen Plakat über die Arbeiten. «Und um die Belästigung der Arbeiten möglichst gering zu halten, haben wir eine separate Baustellenzufahrt erstellt und werden den Staub, der im Sommer entsteht, mit Wasser binden.»

Mit einem grossen Schild werden die Anwohnerinnen und Interessierten über die Arbeiten informiert. Foto: Madeleine Schoder

Steinlin sagt, er sei sich nicht sicher, ob die Erhaltung der fruchtbaren Böden im Ernstfall wirklich ausreiche. «Man muss sich nichts vormachen, wir leben in einer vernetzten Welt. Und am Schluss braucht es neben dem Boden halt auch erfahrene Berufsleute, die das Land bewirtschaften können, sowie Treibstoff und Dünger.» Trotzdem sei es sinnvoll, dass man sich Gedanken mache und die Flächen erhalte. «Es ist ein wenig so wie bei den Masken während der Pandemie: Wir müssen verhindern, dass wir, wenn es drauf ankommt, irgendwann die Tür zum Lager aufmachen, nur um festzustellen, dass dieses leer ist.»

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

