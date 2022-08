Zürcher Zahlen zu Jugendpornografie – Bereits 10-Jährige verschicken selbst gemachte Pornografie Im letzten Jahr wurden 188 Minderjährige wegen pornografischer Bilder verzeigt. Vor allem jüngere Jugendliche stellen vermehrt selbst Aufnahmen her. Lisa Aeschlimann

Mädchen schicken pornografische Bilder, um Anerkennung zu erhalten. Die Gefahren blenden sie aus. Symbolbild: Getty Images/iStockphoto

Sie solle ihm doch ein Nacktfoto schicken, sagt der 13-jährige Adam zu seiner ein Jahr jüngeren Freundin. Diese zögert zwar zuerst, schickt es ihm aber dann doch – freiwillig. Als die beiden sich später trennen, verschickt Adam das Foto an drei Kollegen. Diese wiederum schicken es an ihre Freunde. Und diese? Am Schluss ist nicht mehr nachweisbar, wie viele weitere Menschen das intime Bild gesehen haben, wo es überall geteilt wurde.