Jahresrechnung Berg am Irchel – Berg am Irchel steht ohne Schulden da Die kleine Weinländer Gemeinde konnte ihren Steuerfuss in den letzten Jahren schrittweise senken. Nun ist sie auch noch schuldenfrei. Markus Brupbacher

Blick auf das sogenannte Landihaus, in dem sich die Gemeindeverwaltung von Berg am Irchel befindet. Foto: Heinz Diener

«Erfreulich» sei die Jahresrechnung 2019, schreibt der Gemeinderat Berg am Irchel in einer Mitteilung. Das Plus in der Rechnung beträgt rund 187’000 Franken – budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 64’700 Franken.