Berg am Irchel und Dorf – Zwei Gemeindespitzen schiessen erneut gegen die Schulpflege Die Behörden der Flaachtaler Gemeinden Berg am Irchel und Dorf lehnen die neue Gemeindeordnung der Schule Flaachtal ab – nicht ohne Grund. Markus Brupbacher

Die Anlage der Primarschule samt Kindergarten in der Gemeinde Dorf im Flaachtal soll geschlossen werden. Foto: Madeleine Schoder

«Ein klares Nein zur neuen Schulgemeindeordnung!»: So ist eine Medienmitteilung aus dem Flaachtal überschrieben. Unterzeichnet haben sie die Gemeinderäte aus Dorf und Berg am Irchel sowie die Rechnungsprüfungskommissionen (RPK) der zwei Gemeinden. Die Urnenabstimmung über die überarbeitete Gemeindeordnung der Schulgemeinde Flaachtal findet am 29. November statt.

Überraschend ist der Widerstand aus Dorf und Berg am Irchel nicht: Die Schulpflege will die Schulstandorte in Flaach und Buch am Irchel konzentrieren und im Gegenzug die drei Standorte in Berg, Dorf und Volken schliessen. In der Vernehmlassung zur neuen Gemeindeordnung forderten die Exekutiven aus Dorf und Berg am Irchel vorberatende Gemeindeversammlungen für Geschäfte, über die danach an der Urne abgestimmt wird.