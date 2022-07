Unfall an der Axenstrasse – Bergung des Autos aus dem Vierwaldstättersee läuft wieder Wie lange die komplizierten Arbeiten dauern werden, ist unklar. Die Sicht im See vor Brunnen sei alles andere als optimal, sagt die Schwyzer Kantonspolizei. UPDATE FOLGT

Die Bergungsschiffe, hier eine Aufnahme vom Dienstag, sind wieder im Einsatz. Foto: Urs Flüeler (Keystone/26. Juli 2022)

Im Vierwaldstättersee wurde am Mittwochmorgen südlich von Brunnen die Bergung des am Sonntag verunfallten Autos wieder aufgenommen. Wie lange die Arbeiten dauern, ist noch nicht abzusehen.

Der Wagen war am Sonntagmittag auf der Axenstrasse verunfallt und in den 45 Meter tiefer liegenden Vierwaldstättersee gestürzt. Am Dienstag konnte es mit Hilfe einer Kamera auf dem Seegrund in einer Tiefe von 182 Metern geortet werden. Wie viele Personen sich in dem Auto mit Zürcher Kontrollschildern befanden, war am Mittwochvormittag nicht bekannt.

Abo Drama an der Axenstrasse Polizei-Cheftaucher: «Man erschrickt sehr, wenn man eine Leiche unter Wasser findet» Abo Auto in Vierwaldstättersee gestürzt Ein einziges Roboterboot – für das ganze Land Zur Bergung des Wracks werden zwei mit Kranen ausgerüstete Nauen einer privaten Firma eingesetzt. Die Arbeiten waren am Dienstagabend unterbrochen worden und wurden am Mittwochmorgen wieder aufgenommen, wie Florian Grossmann, Sprecher der Kantonspolizei Schwyz, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Das Auto mit Zürcher Kennzeichen ist im Vierwaldstättersee geortet worden. Video: Keystone-SDA

Vor Ort war auch die Seepolizei Zürich, welche das versunkene Auto geortet hatte, und mit einer Kamera die Bergungsarbeiten unterstützt. Die Arbeiten aus der Ferne mit Hilfe von Bildmaterial sei herausfordernd, sagte Grossmann. Die Sicht im See sei nicht optimal.

(Update folgt)

SDA/red

Fehler gefunden?Jetzt melden.