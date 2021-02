Heimat für Rechtsextremisten – Chef des Onlinenetzwerks Parler entlassen Das Onlinenetzwerk ist bei Trump-Anhänger und Rechtsgesinnten beliebt. Doch wegen des «ständigen Widerstands» gegen seine Vorstellungen der Plattform nimmt Chef John Matze nun den Hut.

Seitdem Konzerne wie Facebook und Twitter aktiv gegen Falschmeldungen sowie rassistische und gewaltverherrlichende Inhalte vorgehen, hatte Parler verstärkten Zulauf bekommen. Foto: Keystone

Der Chef des viel von Rechtsextremisten genutzten Onlinenetzwerks Parler ist laut einem Medienbericht entlassen worden. Der konservative US-Nachrichtensender Fox News zitierte am Mittwoch aus einem Memo des bisherigen Parler-Chefs John Matze, in dem er von seinem Rauswurf durch den Verwaltungsrat berichtete. Gegenüber Reuters bestätigte Matze am Mittwoch seinen Rauswurf.

In den vergangenen Monaten habe er «ständigen Widerstand» gegen seine Vorstellungen vom Parler-Dienst und seinen «Glauben an die Meinungsfreiheit» erlebt, erklärte Matze demnach.

Parler war im Jahr 2018 gestartet und ist eine Heimat für Rechtsextremisten und andere stark rechtsgerichtete Gruppierungen. Seitdem Konzerne wie Facebook und Twitter aktiv gegen Falschmeldungen sowie rassistische und gewaltverherrlichende Inhalte vorgehen, hatte Parler verstärkten Zulauf bekommen.

Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch militante Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump am 6. Januar hatten die Internetgiganten Amazon, Apple und Google dann ihre Verbindungen zu Parler gekappt (zur Meldung).

AFP/step