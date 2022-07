Nach Angriff im Tessin – Bericht: Ehemann von Doris Leuthard nach Polizeieinsatz in Haft Gemäss dem Tessiner Fernsehsender RSI war der Mann beim Angriff auf die Alt-Bundesrätin alkoholisiert. Nun sei er wegen Rückfallgefahr im Gefängnis.

Alt-Bundesrätin Doris Leuthard bei einer Medienkonferenz am 31. Oktober 2018 in Bern. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am letzten Freitag wurde Alt-Bundesrätin Doris Leuthard in ihrem Ferienhaus im Tessin von einem Mann angegriffen und bedroht. Wie der Fernsehsender RSI nun berichtet, war es offenbar der Ehemann der ehemaligen CVP-Politikerin. Gemäss den Informationen des Tessiner SRG-Ablegers soll er dabei alkoholisiert gewesen sein.

Der Ehemann der Alt-Bundesrätin wurde nach dem Angriff in die kantonale psychiatrische Klinik in Mendrisio gebracht. Am Montag sei er von dort ins Gefängnis La Farera in Lugano verlegt worden, um die Sicherheit der heutigen Verwaltungsrätin von Coop und Stadler Rail zu gewährleisten. Es bestehe der Verdacht auf eine Rückfallgefahr, heisst es im RSI-Bericht, der sich auf «gesammelte Informationen» stützt.

Doris Leuthard wurde beim Angriff in ihrem Ferienhaus offenbar nicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft und die betroffene Alt-Bundesrätin haben sich bislang nicht zum Fall geäussert.

