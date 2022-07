Von Deutschland bis Schweden – Berner Dreadlock-Vorfall macht europaweit Furore Ein gestopptes Konzert, weil die Frisur nicht stimmt? Der Eklat um die Reggae-Band im Lorrainequartier beschäftigt die internationalen Medien. Lina Stalder

«Dieser Aktivismus ist brandgefährlich!» – so lautete der Titel eines Kommentars der deutschen Boulevardzeitung «Bild» zum heiss diskutierten Vorfall in einem Berner Lokal.

Während eines Konzerts in der Brasserie Lorraine vergangene Woche störte man sich im Publikum vereinzelt an den Rastas einiger der weissen Bandmitglieder und ihrem jamaikanischen Musikstil – in der Folge wurde das Konzert von der Brasserie Lorraine vorzeitig beendet. Der Autor des gehässigen «Bild»-Kommentars sieht den Fortschritt der Menschheit durch solche Personen gefährdet. «Wohin die Fahrt mit solchen Rassen-Fanatikern geht, ist klar: zurück ins dunkle Mittelalter», heisst es.

Der Kommentar endet mit einer Anklage und einer Kampfansage: Diejenigen, die sich an weissen Musikerinnen und Musikern mit Rasta-Frisuren störten, seien nichts anderes als Rassisten, und man täte gut daran, gegen solche Menschen vorzugehen.

Bis in die schwedischen Medien

Doch nicht nur die «Bild»-Zeitung, auch die «Berliner Zeitung» wollte sich nicht mit einer blossen Newsmeldung begnügen. Die Tageszeitung telefonierte für ihren Artikel in die Schweiz und sprach mit der betroffenen Band. Am Ende erlaubt sich die Autorin eine persönliche Einschätzung: Es sei gut, dass die Sensibilität gegenüber kultureller Aneignung wachse, «aber das Beispiel der Band Lauwarm zeigt, dass die Lage oft komplizierter ist als angenommen und die Empörung nicht immer ins Schwarze trifft. Sensibilität erreicht man übrigens nicht, indem man bei jeder Gelegenheit die Keule rausholt», schreibt die Verfasserin.

Auch andere deutsche Medien wie «Stern» und «BR24» haben den Vorfall aufgegriffen – und die Berner News schwappte sogar bis nach Schweden.

Die ganze Schweiz berichtete

Dass der Vorfall so hohe Wellen – bis weit über die Schweizer Grenzen hinaus – schlägt, konnte weder die Band Lauwarm noch die Brasserie ahnen. Der Vorfall sorgte Anfang Woche schon in der Schweizer Presse für Schlagzeilen – neben «20 Minuten» und «Watson» berichteten unter anderem die NZZ und die «Weltwoche» von dem ungewöhnlichen Konzertabbruch.





