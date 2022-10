Ein nachdenklicher Bruno Berner nach der Niederlage gegen GC. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der FC Winterthur hat nun gegen alle Gegner der Super League einmal gespielt. Mit dem Sieg in Sion hübschte er seine Bilanz etwas auf. Es stehen ein Sieg und zwei Unentschieden sechs Niederlagen gegenüber. Das ist für einen «klassischen Aufsteiger», wie der FCW einer ist, eine erwartbare Ausbeute.

Zwischenzeitlich sah dies etwas anders aus. Gegen YB, GC und vor allem gegen Luzern gab es drei deutliche Niederlagen in Serie und gegen Meyrin sah der FCW alles andere als sattelfest aus. Doch genau in diesen Phasen zeigte sich: Berner ist der richtige Mann.

Denn mit seinen Botschaften erreicht der Trainer das Team. Das zeigte sich beispielhaft im Cupspiel gegen den FC Meyrin. Der FCW war nach der 0:6-Niederlage gegen Luzern in der Startphase sichtbar verunsichert. Es war der Trainer, der von aussen Ruhe und Vertrauen reinbrachte. Berner vermittelte den Spielern die nötige Sicherheit. Das zeigte sich aber auch gegen Sion. Das Team ist in der Nationalmannschaftspause zusammengerückt. Zudem zeigte die Partie im Wallis auch die taktische Flexibilität des Trainerteams.

Der FC Winterthur startete mit einer 4-2-3-1-Formation in die Saison. Damit gelang ihm gegen den FC Basel beinahe ein Coup. Das Spiel endete 1:1, der FCW hätte auch gewinnen können. In der Halbzeit des dritten Spiels stellte Berner auf eine Fünferabwehrkette um, so stabilisierte er das Team gegen Lugano. Und fand gleichzeitig seine neue Formation. Gegen Servette lieferte diese taktisch eine ausgezeichnete Leistung ab – auch wenn es dafür keine Punkte gab. Dass Berner gegen Meyrin und nun auch in Sion wieder auf die Viererkette zurückgriff, hat vor allem mit dem Vertrauen des Teams zu tun. Die Siege gaben ihm recht.

Die Mannschaft hat Qualität, zeigt sie aber nicht immer

In vier der ersten sechs Ligaspielen ging der FCW früh in Führung. Das spricht für die Vorbereitung und die Analyse des Staffs. Das Team weiss, was es zu tun hat auf dem Platz und wo es den generischen Abwehrriegel knacken kann. Auch Berners Fussball – schnell die Tiefe suchen – passt eigentlich zur Mannschaft. Sie wäre gut beraten, wenn sie das noch konsequenter umsetzen würde.

In Sion hat das Team gezeigt, dass es durchaus Super-League-tauglich sein kann. Der Sieg ist ein weiterer Schritt in Richtung Super-League-Team. Der Weg wird aber noch ein weiter sein. Das gilt für das Team und den ganzen Verein. In diesem Prozess wird es Highlights wie gegen Sion genau so geben, wie Rückschläge wie das Luzern-Spiel. Und dieser Prozess braucht vor allem Zeit. Wochen, Monate oder gar Jahre. Die Spieler, der Trainer und der ganze Verein haben sich diese Zeit mit den Auftritten gegen Basel, den FCZ oder in Sion verdient.

