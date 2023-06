Grosser Kreis von Kandidatinnen und Kandidaten

Bundesrat Alain Berset tritt nach drei Legislaturen im Bundesrat zurück. Dies gab der SP-Magistrat am Mittwoch bekannt und sorgte damit für eine Überraschung. Erste potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger in der SP haben ihr Interesse angemeldet. Grüne und Grünliberale bringen sich für die Gesamterneuerungswahlen im Dezember in Position.

Zusammenfassung der Berset-Pressekonferenz Das ist ein ziemliches Politbeben: Bundespräsident Alain Berset kündigt seinen Rücktritt an, obwohl er erst noch sagte, er wolle bleiben. Video: Der Schweizerische Bundesrat/Youtube

Bereits am Mittwochnachmittag brachten sich sowohl mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger in der SP als auch auf den Bundesratssitz aspirierende Parteien in Stellung. So teilten die Grünen mit, sie hätten bereits eine Findungskommission eingesetzt und würden der Bundesversammlung eine gute Kandidatur vorlegen. Die Grünen hatten es bisher immer abgelehnt, auf Kosten der SP in den Bundesrat einzuziehen. Da bei den Gesamterneuerungswahlen alle Sitze im Bundesrat zur Disposition stünden, würden sie nun verschiedene Szenarien prüfen, schrieben sie.

Die Grünliberale Partei (GLP) meldete ebenfalls einen Anspruch an. Für die künftige Zusammensetzung des Bundesrats werde der Ausgang der Wahlen vom 22. Oktober massgeblich sein, teilte die GLP mit. Die SP sei aktuell im Bundesrat übervertreten – sie müsste einen ihrer beiden Sitze aufgeben, wenn sie ihren Wähleranteil nicht entsprechend erhöhen könne.

Herzog, Jans und Jositsch überlegen

Unmittelbar nach der Rücktrittsankündigung haben die Namen potenzieller Nachfolgerinnen und Nachfolger die Runde gemacht. Die Basler Ständerätin Eva Herzog, die im vergangenen Jahr Elisabeth Baume-Schneider unterlegen war, will sich eine erneute Kandidatur überlegen. Sie habe die Zeit dazu, sagte sie am Mittwoch. Der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch – auch er kam im Dezember nicht zum Zug – zeigte sich «nicht abgeneigt».

Hätte Zeit: Die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog. Foto: Alessandro della Valle (Keystone/31. Mai 2023)

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans will sich eine Kandidatur über die Sommerferien überlegen. Als weitere mögliche Kandidierende werden unter anderen der Bündner Nationalrat Jon Pult, die Berner Regierungsrätin Evi Allemann und die Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen genannt. Mattea Meyer und Cédric Wermuth liessen sich nicht in die Karten blicken. (SDA)