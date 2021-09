Auftritt auf Privatsender – Berset formuliert Impfappell ans albanische TV-Publikum In einem Videointerview warnt der Schweizer Gesundheitsminister davor, Balkan-Rückkehrer an den Pranger zu stellen. Lieber sollten wir etwas lernen. Andreas Tobler

«Wir werden nur zusammen aus dieser Situation rauskommen»: Alain Berset im albanischen TV-Format «Fol Shqip Show». Video: Fol Shqip Show / Tamedia

Besondere Umstände erfordern besondere Massnahmen: Alain Berset hat dem albanischen TV-Format «Fol Shqip Show» ein Interview gegeben, das nächste Woche auf dem kosovarischen und nordmazedonischen Privatsender RTV 21 ausgestrahlt wird. Der Tamedia wurde das Video-Interview vorab zugänglich gemacht, das von den Moderatoren Altin Marku und Marash Pulaj geführt wurde, die beide in der Schweiz leben.

Berset mit den beiden Moderatoren Altin Marku (links) und Marash Pulaj (rechts). Foto: PD

Ausgeräumt werden sollen mit dem Interview Impfmythen. So wird Berset in dem rund 40-minütigen Video die Frage gestellt, ob man Angst haben muss, dass die Wissenschaft eines Tages zur Einsicht kommen könnte, die Impfung könnte schädlich sein: «Ich bin wirklich ganz sicher, dass es nicht passieren kann», antwortet Berset da. Gestreift wird auch die Frage, ob Kosovo wieder auf der Quarantäneliste landen könnte: Es gehe nicht um Kosovo, sondern um Massnahmen, die Sicherheiten schaffen – so die diplomatische Antwort des Schweizer Gesundheitsministers.