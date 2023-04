Seine Botschaft ist angekommen: Bundespräsident Alain Berset (l.) tritt nach bilateralen Gesprächen mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz in Berlin vor die Medien (18. April 2023). Foto: Anthony Anex (Keystone)

Alain Berset entwickelt sich zu einem der besten Freunde der SVP – und ich sage das ohne Polemik, vielmehr mit Anerkennung, obwohl ich weder seine Meinung noch jene der SVP teile, was die Neutralität betrifft. Wie er in Berlin dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und den deutschen Journalisten klarmachte, dass die Schweiz nicht bereit sei, für die Unterstützung der Ukraine mit Waffen «ihre eigenen Gesetze zu brechen», war famos, er sprach Deutsch und deutlich mit französischem Akzent, was die Deutschen, die selten Französisch beherrschen, auch wenn sie es bewundern, zusätzlich beeindruckt haben muss.