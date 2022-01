Bundesratssitzung zu Corona – Berset weckt Hoffnung auf Ende der Pandemie Der Bundesrat verkürzt die Quarantäne und verbreitet vorsichtigen Optimismus: Die Omikron-Variante sei womöglich der «Anfang vom Ende». Der Druck für weitere Lockerungen steigt. Fabian Renz Markus Brotschi Thomas Knellwolf

Karikatur: Felix Schaad

Frohe Botschaften hatten Ignazio Cassis (FDP) und Alain Berset (SP) im Gepäck, als sie am Mittwoch vor die Medien traten. Frohe Botschaften in erster Linie für Unternehmen und viele Familien: Menschen, die mit Corona-Infizierten Kontakt hatten, müssen ab sofort nur noch fünf statt zehn Tage in Quarantäne. Für die Infizierten wird die Isolationszeit ebenfalls von zehn auf fünf Tage halbiert.

So hat es der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch entschieden – und damit eine Lockerung veranlasst, die der in vielen Betrieben grassierenden Personalnot entgegenwirken soll. «Die kürzere Inkubationszeit der Omikron-Variante erlaubt uns diese Massnahme», erklärte Gesundheitsminister Berset. «Die Quarantäne hat aufgrund der epidemiologischen Situation an Wirkung verloren», ergänzte Cassis, der neue Bundespräsident.