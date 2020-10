Berufsbildungskongress in Winterthur – Berufsbildner lernen, wie man lernt Dreimal fand in Winterthur der internationale Berufsbildungskongress statt. Mit «Fokus Berufsbildung» folgt im November eine ähnliche Veranstaltung – deutlich kleiner und deutlich praxisorientierter. Leon Zimmermann

Der letzte internationale Berufsbildungskongress in Winterthur fand 2018 statt. Hier lauscht das Publikum einem Referat im Stadttheater. Foto: Marc Dahinden

In zweieinhalb Wochen treffen sich Berufsbildende und Lehrpersonen zum ersten Kongress «Fokus Berufsbildung» in der Parkarena in Neuhegi. Dort setzen sie sich einen Tag lang mit Fragen rund um die Ausbildung von Lehrlingen auseinander. Das übergeordnete Thema: «Lernen – ein breiter Horizont.» «Es geht um die optimalen Rahmenbedingungen und Lernmethoden, aber auch ums individuelle Lernen», sagt Simon Hausammann, der Mitinitiator des neuen Kongresses.

Die Workshop-Teilnehmer tauschen während des gesamten Tags Erfahrungen aus und halten den eigenen Lernprozess digital fest. Daraus entsteht eine Art Landkarte, die individuelle und kollektive Lernfortschritte abbildet. Diese Form der Lerndokumentation wird laut Hausammann für Berufsbildende und Lernende immer wichtiger. «Jugendliche, die aus der Sekundarschule kommen, sind es heute gewohnt, dass man sehr individuell auf sie eingeht», sagt er. Damit das möglich ist, müssen sie ihren Lernprozess dokumentieren.