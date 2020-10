Corona-Massnahmen in Winterthur – Beschliesst der Stadtrat die Maskenpflicht im Büro? Am Mittwoch wird bekannt, wie der Winterthurer Stadtrat auf die neue Corona-Lage reagieren wird. Mirko Plüss

Der Krisenstab beobachtet die Lage genau: Der Superblock in Winterthur. Foto: Marc Dahinden

Noch mehr Home Office, das Aus für viele Veranstaltungen und Maskenpflicht in den Departements-Büros? Wie der Winterthurer Stadtrat mit den neuen Corona-Regeln und -Empfehlungen des Bundesrats verfahren will, hat er bisher noch nicht kommuniziert, laut Kommunikationschef Michael Scholz jedoch bereits vorbesprochen.

An seiner wöchentlichen Sitzung am Mittwoch wird der Stadtrat beschliessen, ob es Neuerungen gibt und wie diese genau aussehen. Betroffen sind Tausende städtische Angestellte, die im Superblock oder an anderen Standorten arbeiten.

Auch die Stadt Zürich hat ihre Verwaltungsangestellten bisher noch nicht über allfällige weitere Massnahmen informiert.