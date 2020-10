TA-Corona-Telefon

Die zweite Corona-Welle ist da – und bei unserer Leserschaft häufen sich die Fragen: Kann meine Firma mich zwingen, mich zu testen? Was, wenn mein Kind in Quarantäne muss? Soll ich mein Familienfest absagen?

Das TA-Corona-Telefon hilft weiter. Am Montag, 26. Oktober, von 12.00 bis 13.00 Uhr, beantworten die Zürcher Kantonsärztin Christiane Meier, ihre Stellvertreterin Bettina Bally sowie zwei juristische Experten des kaufmännischen Verbands Zürich Ihre Fragen. Rufen Sie kostenlos an: 044 248 10 17 (medizinische Fragen) und 044 248 10 18 (juristische Fragen). Am Abend findet zudem ein Podium statt, an dem die wichtigsten Fragen gebündelt auf den Tisch kommen. (TA)