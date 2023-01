Aus dem Bezirksgericht Andelfingen – Beschuldigter befragt Richter, bis der die Polizei holen will Vor dem Bezirksgericht Andelfingen musste sich ein Vater verantworten, der seinen Sohn aus der Schule nahm. Der Mann kam nicht alleine und stellte mehr Fragen, als er Antworten gab. Gregory von Ballmoos

Vor Gericht versammelten sich rund zwanzig Verbündete zu einem stummen Protest. Foto: Gregory von Ballmoos

Am Schluss hatte der Vorsitzende Richter genug. «Sie gehen jetzt raus oder ich rufe die Polizei», sagte er zum Beschuldigten. Dieser weigerte sich partout, nach dem Urteilsspruch den Saal zu verlassen, und stellte dem Richter stattdessen Fragen. «Können Sie mir Ihre Berechtigung als Richter zeigen?», blaffte er ihn an. Dabei nahm sich Richter Thomas Keller zuvor viel Zeit für einen eigentlich banalen Fall und wies den Beschuldigten schon einmal darauf hin, dass er es sei, der in diesem Raum die Fragen stelle.