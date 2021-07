Prozess wegen Horrorcrash – Beschuldigter: «Es geht mir beschissen» Er hatte via die Raststätte in Humlikon überholen wollen – und einen schrecklichen Unfall mit mehreren Verletzten und einem Toten verursacht. Nun steht der Fahrer vor Gericht. Eva Wanner UPDATE FOLGT

Der damals 19-jährige Fahrer des Fiat (links) wollte via Rastplatz Kreuzstrasse in Humlikon einen Sattelschlepper überholen. Auf der Ausfahrt geriet er ins Schleudern, dann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem VW.

Zu viert waren sie im Ausgang in Zürich. Nur drei der Personen können heute aber vor Bezirksgericht Andelfingen aussagen, was an jenem frühen Novembermorgen 2017 passiert ist. Denn ein junger Mann erlag nach einem schrecklichen Crash auf der A4 seinen schweren Verletzungen.

Passiert ist laut der Anklageschrift Folgendes: Der 19-jährige Fahrer war mit 1,14 Promille Alkohol im Blut auf der A4 in Richtung Schaffhausen unterwegs. Vor ihm fuhr ein Sattelschlepper mit Anhänger. Der Lastwagen fuhr 80 km/h, 100 wären für Pkws auf der Strecke erlaubt.

Dem jungen Fiat-Fahrer war das zu langsam. Er wollte den Sattelschlepper via den Rastplatz Kreuzstrasse in Humlikon überholen. Dabei fuhr er deutlich zu schnell über den Platz und geriet ins Schleudern. Er kollidierte zunächst mit dem Anhänger des Sattelschleppers und geriet auf die Gegenfahrbahn. Mit 100 km/h fuhr dort ein VW-Fahrer in das Heck des Fiat, der daraufhin zurück auf die Fahrbahn in Richtung Schaffhausen geschleudert wurde.