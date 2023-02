Privaten Wohnort aufgesucht – Besetzer beschmieren Häuser von zwei Zürcher Stadträten In der Nacht auf Montag wurden die Fassaden am Wohnort von Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart und Finanzvorsteher Daniel Leupi mit einer Botschaft versehen.

Mit einem alten Besetzerspruch haben Unbekannte dieses Wohnhaus versehen. Screenshot: Barrikade

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag die privaten Wohnhäuser der Zürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) und des Finanzvorstehers Daniel Leupi (Grüne) mit Besetzerparolen beschmiert. Das machen sie auf den einschlägigen Kanälen im Internet publik. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Vorfall, in der Angelegenheit laufen Ermittlungen.

Dass die Täter aus dem linksautonomen Umfeld stammen und zumindest mit der Besetzerszene sympathisieren, deren grösster Ableger, das Koch-Areal, am Donnerstag geräumt wurde, lässt der Wortlaut der mit roter Sprühfarbe angebrachten Nachricht vermuten. «Reisst ihr unsere nieder, sehen wir uns in euren wieder». Ein alter Spruch aus der Szene, der in diesem Fall auch als Drohung gelesen werden könnte. Weitere Schmierereien rufen zu einer für Samstag geplanten Demonstration auf.

Die beiden grünen Politiker sind gemäss der Szene für die «kapitalistische Stadtentwicklung» massgeblich mitverantwortlich, indem Leupi etwa das besetzte Juch-Areal für eine private Firma habe räumen lassen – und dies mit Unterstützung der Polizeikräfte von Sicherheitsvorsteherin Rykart. (lop)

Auch im Hinterhof wurde gesprayt. Screenshot: Barrikade

