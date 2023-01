Kanton Zürich erstattet Strafantrag – Besetztes Haus wurde geräumt Am Morgen besetzte ein linkes Kollektiv das ehemalige Büro der Kantonspolizei. Die Besetzung sei «Teil einer radikalen Praxis im Kampf gegen die anhaltende Wohnungsnot». Doch die Polizei hat das denkmalgeschützte Haus auf Verlangen des Kantons geräumt. Sascha Britsko

Sie wollen nicht auf die nächste Initiative der SP oder der Grünen warten. Foto: Twitter/zureich.rip

Die Besetzer und Besetzerinnen kämpfen weiter. Man habe das leerstehende Gebäude an der Kasernenstrasse 25 besetzt, vermeldete das Kollektiv «Copacabana» am Mittwoch. Die Besetzung sei «Teil einer radikalen Praxis im Kampf gegen die anhaltende Wohnungsnot», wie die Gruppe in einer Medienmitteilung schreibt.