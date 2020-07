Abklärung auf dem Bauamt Seuzach – Besitzer denken über Zukunft des Restaurants Wiesental nach Das Restaurant Wiesental wird aus dem Schutzinventar entlassen. Bedeutet das sein Ende? Ein Vertreter der Eigentümer beruhigt: Das sei nur eine vorsorgliche Abklärung. Dagmar Appelt

Vogelperspektive auf den Kreisel und das Restaurant Wiesental in Unterohringen. Rechts davon stehen Mehrfamilienhäuser ähnlicher Façon. Im Hintergrund liegt Hettlingen. Foto: Madeleine Schoder

Wenn ein Eigentümer abklären lässt, ob seine Liegenschaft schützenswert ist, bedeutet dies in der Regel, dass er sie entweder abreissen, umbauen oder verkaufen will. Letzte Woche erschien in den amtlichen Publikationen des «Landboten» die Anzeige, dass der Gemeinderat von Seuzach das Restaurant Wiesental in Unterohringen aus dem Schutzinventar der Gemeinde entlässt. Die Akten zu diesem Beschluss liegen für 30 Tage auf. Laut ihnen will die Eigentümerschaft, die Erbengemeinschaft Richard Stucki, die Liegenschaft abreissen und neu bauen (siehe Box).