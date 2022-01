Umweltbericht Winterthur – Bessere Luft, aber noch viel Handlungsbedarf Der zehnte Umweltbericht sieht die Stadt Winterthur auf Kurs – um ihre neuen Klimaziele zu erreichen, muss sie aber einen Zacken zulegen. Michael Graf

Sie liefert Strom und Fernwärme: Die Kehrichtverwertungsanlage Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

2173 Gigawattstunden Energie wurden in Winterthur 2020 verbraucht. Knapp ein Viertel davon als Elektrizität, der Rest wurde verbrannt: als Heizöl, Diesel, Benzin – und zu einem kleineren Teil auch als Abfall in der Kehrichtverbrennung. So ist es nachzulesen im neuesten Umweltbericht der Stadt, der alle vier Jahre erscheint.



Von 2016 bis 2020 hat sich der Energiehunger der Stadt um sieben Prozent verkleinert. Der CO₂-Ausstoss ging noch deutlicher zurück. Dies weil Heizungen von Erdöl und Erdgas auf Fernwärme oder Wärmepumpen umgerüstet wurden. Und weil Stadtwerk auf erneuerbaren Strom setzt. Beim Verkehr hat sich wenig getan: Das Verkehrsaufkommen ist stabil, die Fahrzeuge wurden nur leicht effizienter – und die Menschen flogen mehr.