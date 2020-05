ZHAW entwickelt Hygienestandards – Besserer Schutz für Reinigungskräfte Isolationszimmer für Corona-Patienten müssen gereinigt werden. Wie das sicher geht, hat sich eine Gruppe von Fachleuten überlegt. Jonas Keller

Wie putzt man in der Quarantänezone? Mit Schulungsvideos vermittelt die ZHAW die Grundsätze dazu. Foto: zvg

Sie stehen an vorderster Front im Kampf gegen die Pandemie: die Reinigungskräfte in Heimen und Spitälern. Doch einen einheitlichen Standard dafür, auf was bei der Reinigung und der Desinfektion von Isolationszimmern für Corona-Patienten zu achten ist, gab es bisher in der Schweiz nicht. Nun hat die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zusammen mit Fachleuten erstmals solche Standards entwickelt.

Das Projekt habe man kurzfristig aufgegleist, nachdem man von einem Spital dafür angefragt worden sei, so Irina Pericin Häfliger vom Institut für Facility Management an der ZHAW. Unter Einbezug der aktuellen Empfehlungen der Fachvereinigung für Infektionsprävention Swissnoso erarbeiteten Fachleute der ZHAW, aus dem Gesundheitswesen und aus der Reinigungsbranche, was zum Schutz der Mitarbeitenden nötig und im betrieblichen Alltag möglich ist.

Schulung mit Videos

Zudem drehte das Experten-Netzwerk auf Basis der gemeinsam erarbeiteten Standards mehrere Schulungsvideos für Reinigungs- und Aushilfskräfte. «Mit den so veranschaulichten Standards erhalten die für die Reinigung Verantwortlichen eine Orientierungshilfe und erstmals konkret anwendbares Schulungsmaterial für den Gesundheitsschutz während der Covid-19-Pandemie und darüber hinaus», sagt Häfliger.