Schneesport in der Region Winterthur – Beste Grüsse aus dem Langlaufzentrum Rund um Winterthur herrschen derzeit perfekte Verhältnisse für Wintersport. Besonders beliebt sind die Langlaufloipen. Rafael Rohner

Am Dienstagvormittag auf der Loipe First-Kyburg waren schon einige Sportler unterwegs. Foto: Marc Dahinden

Solche Bilder kennt man sonst aus Davos oder St. Moritz: Langläufer, die auf perfekt präparierten Loipen ruhig dahingleiten. Im Hintergrund sind tief verschneite Wälder und Berge zu sehen, vor den Gesichtern der Wintersportler bilden sich feine Atemwolken. Vor allem frühmorgens oder nach Einbruch der Dunkelheit ist es klirrend kalt.

Schöne Aussichten auf der Loipe First-Kyburg; im Hintergrund sind der Säntis und das Hörnli zu sehen. Foto: Marc Dahinden Diesen Hügel gilt es mit Schwung zu überwinden: Langläufer auf der Loipe Kyburg-First. Foto: Marc Dahinden Beim Langlaufen bietet sich ein wunderbarer Blick in Richtung Alpen. Foto: Marc Dahinden 1 / 6

Schon am Dienstagmorgen sind auf der Langlaufloipe südlich der Kyburg im Gebiet First einige Langläufer unterwegs. Zum ersten Mal ist hier dieses Jahr zudem ein Winterwanderweg beschildert. Dank des vielen Schnees habe man diesen schön pisten können, schreibt die Stadt Illnau-Effretikon in einer Mitteilung. Es gibt eine kleine Runde, die einen Kilometer lang ist und eine grössere von 2,5 Kilometern. Die Mitteilung endet mit den Worten: «Viel Spass im Schnee!»