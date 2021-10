Industrie in Winterthur – Bestellungen bei Rieter haben sich vervierfacht Der Spinnereimaschinenhersteller aus Winterthur meldet Aufträge im Wert von 1,67 Milliarden Franken. Sorgen bereiten Rieter Engpässe bei Material und Lieferkapazitäten. David Herter

Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter aus Winterthur hat umfangreiche Bestellungen aus verschiedenen Ländern erhalten. Gemäss einer Mitteilung vom Freitag gingen in den ersten neun Monaten des Jahres Bestellungen im Wert von 1,67 Milliarden Franken ein.

Damit lag der Bestellungseingang fast viermal so hoch wie im selben Zeitraum im Vorjahr, als das Unternehmen mit Sitz in Töss Aufträge im Wert von 425 Millionen Franken erhielt. Damals erklärte Rieter den Einbruch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die Bestellungen aus China wurden gemäss Mitteilung weniger, während die Bestellungen aus anderen Regionen zunahmen. Investitionen in China seien teurer geworden, schreibt das Unternehmen. «Dies führt zu verstärkten Investitionen ausserhalb des chinesischen Marktes.» Neue Maschinen wurden demnach vermehrt von Firmen in der Türkei, «aus der Region Lateinamerika», Indien und Pakistan bestellt. An fünfter Stelle liegt nach wie vor China.