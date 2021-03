Konkurrenzkampf in der Lieferbranche – «Bestellungen eingebrochen»: Eat.ch verärgert Winterthurer Restaurants Restaurants können plötzlich weniger weit liefern, in der Region hat man weniger Essensauswahl. Was steckt dahinter? Eat.ch erklärt sich. Mirko Plüss

Wird man in Winterthur bald oft sehen: Ein Kurierfahrer von Eat.ch. Foto: Urs Jaudas

«Meine Bestellungen sind massiv eingebrochen», klagt der Wirt eines Winterthurer Restaurants. Schuld sei der Bestell- und Lieferdienst Eat.ch. Dieser habe Anfang März den Lieferradius des Restaurants ohne grosse Ankündigung eingeschränkt, von etwa 6 Kilometer auf nur noch 2,5 Kilometer. Konkret heisst das: Der Wirt kann praktisch nur noch Kundinnen und Kunden aus bestimmten Teilen der Stadt bedienen. Ähnlich erging es weiteren Restaurants und Take-aways in der Stadt.

Weiter entfernte Orte wie Neftenbach oder Kollbrunn fallen für diese Anbieter ganz weg. Das bedeutet auch: Wer in den Gemeinden rund um Winterthur Essen bestellen will, hat plötzlich ein reduziertes Menüangebot. Die Restaurants erhielten von Eat.ch auf Anfrage eine Erklärung für die plötzliche Beschränkung: «Die Liefergebiete werden sorgfältig zusammengestellt, sodass die Kuriere am effizientesten arbeiten können», heisst es in einem Mail, welches dieser Zeitung vorliegt. Der Standpunkt von Eat.ch: Ein grösseres Liefergebiet bedeutet nicht automatisch mehr Bestellungen, weil die Fahrer ja auch grössere Distanzen zurücklegen müssen. Doch hinter der Änderung steckt vielmehr eine grundlegende Strategieänderung von Eat.ch.